¿Belinda recurrió a la SANTERÍA para tener a su AMOR deseado? Reviven escándalo

La belleza y la fortuna no es suficiente para diversas famosas, pues luego de las revelaciones que hicieron en "Chisme No Like" de algunas figuras públicas que recurren a la santería, revivieron el escándalo de Belinda.

Pero, ¿Qué fue lo que hizo la famosa? Recordamos que en La Verdad Noticias te compartimos que desde que inició su romance con Christian Nodal, surgieron fuertes especulaciones sobre ella, y aseguraron que recurrió a un amarre.

Desde entonces Belinda ha sido señalada de haber practicado la santería para conquistar a un nuevo amor, pues Ramsés Vidente comentó en redes que tuvo una visión y descubrió que la cantante se metió con con la santería para enamorar al artista.

Belinda y Nodal, la pareja favorita de los usuarios

¿Belinda recurrió a la santería para atrapar a Nodal?

Tras el comentario que realizó el vidente en redes sociales, la novia de Christian Nodal no ha comentado algo al respecto, pero lo que ha dejado intrigados a los usuarios es que la famosa no ha compartido una foto junto a su galán, ni tampoco el artista.

La última foto que subió a su cuenta de Instagram con su novio fue en agosto, mientras que Nodal compartió una imagen el pasado mes de diciembre donde ambos estuvieron en la portada de una revista con la leyenda "La pareja del año".

Últimamente han sido muy discretos en compartir su romance, pues ahora la famosa se encuentra alistando los detalles para su regreso a la televisión con el proyecto "La Voz Kids", mientras que su galán no ha revelado sus planes.

Y es que, a pesar de los romances del pasado que tuvo Belinda hace algunos años, sus fans han mencionado que ella y Christian Nodal son la pareja perfecta, incluso algunos les han cuestionado si tienen planes de boda. ¿Crees que lleguen al altar?

