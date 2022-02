Belinda recurre a la brujería para volver con Christian Nodal, afirman

Durante una de las emociones de su programa, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó que Belinda ha recurrido a la brujería para regresar con Christian Nodal y en caso de no lograr su objetivo, podría recurrir a algunos otros métodos extremos mismos que fueron revelados por el conductor.

Así mismo aseguró que la también actriz española desea retener al cantante a su lado pese a todo el escándalo que se ha desatado en redes sociales por los dimes y diretes que se dieron tras la confirmación de su separación amorosa.

En La Verdad Noticias dimos a conocer que Beli fue captado por primera vez tras el truene, y aunque fue en el aeropuerto de CDMX, no quiso detenerse a hablar con los medios de comunicación.

Belinda quiere volver con Nodal

La cantante está recurriendo a métodos extremos

No es la primera famosa que recurre a este tipo de métodos para conseguir lo que desea y aunque esta información no está confirmada, podría ser real, según contó Infante, pues la española aún tiene deseos de volver con Nodal y no precisamente por amor.

Tras el escándalo, muchos han defendido a la cantante y actriz, pues una versión apunta a que su ruptura amorosa se dio porque Christian Nodal fue infiel con su ex novia, y se le vio cenando en un lujoso restaurante el 14 de febrero.

No se sabe si realmente ella desee volver con él, lo cierto es que ambos se han mantenido callados en el escándalo y no se sabe si haya posibilidad de recuperar su relación.

¿Qué Belinda está embarazada?

Los rumores sobre el embarazo fueron muy fuertes

La cantante no está embarazada, aunque en algún punto esto tomó mucha relevancia, ella misma desmintió la noticia. El mismo Nodal dijo que sí querían ser padres pero esperarían un poco para que fuera después de la boda.

Cuando Belinda presumió por primera vez su noviazgo con Christian, todo internet estalló de emoción, pero dos años después, todo se volvió tristeza.

