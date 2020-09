Belinda recibe amenazas de muerte por anunciar boda con Christian Nodal

Belinda recibe amenazas de muerte por anunciar su boda con Christian Nodal

Desde que Belinda y Christian Nodal dieron a conocer que son novios mucho se ha hablado acerca de su relación, pues cada vez que suben algo a las redes sociales sobre su noviazgo los cibernautas no dudan en hacer buenos y malos comentarios al respecto.

Sin embargo, la periodista Flor Rubio mencionó en un video que los coach de La Voz han recibido amenazas de muerte en redes sociales, esto después de que Christian Nodal mencionara en una entrevista que dentro de sus planes está el casarse con Belinda.

“Son cuentas que no tienen nombre ni apellido que se atreven a amenazar y a violentar… Considero, como una persona más mayor, que las redes sociales deben de utilizarse de otra manera, no para violentar”, dijo la periodista.

Belinda ha recibido amenazas de muerte en redes sociales por anunciar boda con Nodal.

Belinda recibió amenazas en redes sociales.

Flor Rubio pide respeto por Belinda y Nodal

Flor Rubio se pronunció en contra de las amenazas que han recibido los cantantes y reveló que los fans de Belinda y Nodal ya han pedido ayuda para denunciar las cuentas que lanzan malos comentarios a la controversial pareja.

“Los fans de Belinda y Christian nodal están denunciando estas cuentas, no sabemos si es un volado de una persona que no tiene nada que hacer y que escribe estupideces o de alguien que efectivamente tuviera una mala intención, es uno en un millón”, comentó.

Flor Rubio lamenta la situación que atraviesan Belinda y Christian Nodal.

Flor Rubio dijo en el video que lo mejor sería no realizar amenazas no sólo a Belinda, sino a todas las personas que tienen una cuenta ya sea en Instagram o Twitter: “Mientras menos existan este tipo de mensajes nocivos y agresivos, no sólo para Belinda y Christian Nodal sino para toda la gente que transita en las plataformas digitales”.

Te puede interesar: Así reaccionó Belinda cuando Christian Nodal habló acerca de su futura boda

Finalmente, la conductora de ‘Venga La Alegría’ recalcó que lo mejor es dejar la violencia verbal, pues en algunos casos, esta puede convertirse en física.

“Christian Nodal y Belinda tienen uno de los romances más sonados de los últimos meses, se pueden decir muchas cosas favorables y en sentido inverso, sin embargo, llegar a la violencia verbal que muchas veces se convierte en violencia real, tengamos cuidado en utilizar las redes sociales y dejar que florezca el amor”, finalizó Flor Rubio.

Fotografías: Instagram