Belinda rechazó jugoso proyecto con otros cantantes porque no están a su altura

Nuevas críticas llegan contra Belinda, pues esta vez rechazó un gran proyecto musical que le iba a dejar grandes ganancias económicas por considerar que los otros artistas no estaban a su altura, situación que desató polémica entre los participantes de los 2000’s Pop Tour, a donde fue invitada por la empresa de Ari Borovoy.

Con sus 21 años de carrera, la querida actriz, se ha colocado como una de las favoritas del público, aunque este rechazo a una de las giras musicales más importantes de México, desató polémica.

No es la primera artista que se da el lujo de rechazar este tipo de invitaciones, pero al tratarse de artistas muy conocidos, sí hubo cierto problema ya que la iban a presentar como la protagonista del proyecto.

La joven lleva 20 años con el título de la Princesa del Pop, apodo que le habría subido el ego, según indicaron algunos usuarios.

Belinda rechazó propuesta porque “hay niveles”

La cantante no quiso participar en los 2000's Pop Tour

La ‘fashion icon’ fue acusada de “hacer el feo” al grupo de artistas que formarán parte del “2000’s Pop Tour’, que se dice, está siendo organizada por Ari Borovoy, quien le habría enviado la jugosa invitación a la intérprete de ‘Sapito’, misma que fue rechazada.

Según dijo Martha Figuerosa, el ex integrante de OV7 estaba planeando lanzar a Beli como el máximo atractivo de la gira, pues creían que con ella iban a llenar los lugares donde se presentarían.

“Le ofrecieron el contrato más caro de BoBO producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó”.

A lo que supuestamente la artista respondió que no tenía porqué perder el tiempo en conciertos que no están a su altura, y aunque estas palabras no han sido confirmadas, se dice que ese fue el motivo del rechazo de la novia de Nodal.

¿Qué grado de estudios tiene Belinda?

Se preparó en el CEA, y perteneció a Televisa muchos años

La cantante siempre quiso ser veterinaria, pero no pudo concluir ese sueño pues desde muy pequeña incursionó en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en una de las favoritas de los mexicanos.

Aunque siempre se ha dedicado a la música y la actuación, Belinda habla de su experiencia como productora, y su debut fue en un video de Christian Nodal, datos que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

