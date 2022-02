Belinda reaparece en redes sociales y envía mensaje para empoderar a las mujeres.

Belinda se encuentra pasando por un complicado momento después de la separación con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, no obstante, la estrella pop se ha mostrado bastante fuerte y positiva ante lo que el futuro le depara.

Luego de que la cantante pidiera respeto por la decisión que ella y Nodal tomaron la decisión de finalizar su breve relación, Belinda demostró ser una mujer que cree fielmente en los cambios y mediante sus redes sociales publicó un texto bajo el título de: “El gran portal 22/02/2022”.

La Verdad Noticias informa que el mensaje que compartió Belinda a través de su cuenta en Twitter, no se sabe si es de su propia autoría o de algún otro autor, aunque las palabras de aliento van dirigidas para empoderar a las mujeres.

¿Qué dice el mensaje de Belinda?

El mensaje de Belinda, quien logró recuperar el control de su catálogo musical con ayuda de Sony Music, empieza haciendo una reflexión sobre el sentido de la vida, donde la presencia del amor propio en todo es lo más importante:

“Es el momento perfecto para agradecer a Dios por todos los milagros en tu vida, agradecer a tu alma por su fortaleza y bondad. Recuerda quién eres y por qué viniste, que el amor es la base de todo. No vinimos a la tierra a trabajar como esclavos y ser prisioneros de una fuente ideológica, donde al encontrarte a ti mismo encuentras la fuerza del universo”.

Belinda empodera a las mujeres con su mensaje

Agregó: “Vine a la tierra como misionera del amor, ese es el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy me levanto y digo quién soy, soy amor, me encontré y comprendí todo, he puesto en práctica mi alma, misión, y desde entonces mi vida no ha sido más que luz”.

Las palabras de Belinda continúan con un mensaje de empoderamiento para las mujeres como seres con enorme fortaleza: “Mujeres, recuerden que somos agua y fluimos, somos seres divinos, a través de ustedes la energía para traer una vida a la tierra, dense el honor que se merecen por su fuerza son divinas. Renacemos, la parte de la nueva tierra”.

