Belinda reaparece con Guillermo Pfening, tras ser expuesta por Christian Nodal

Belinda reaparece en redes tras la publicación de Christian Nodal.

Belinda reaparece en redes sociales, luego de que fue expuesta por su ex Christian Nodal, quién publicó en redes sociales la captura de una conversación que habían mantenido cuando aún eran pareja, en donde la cantante le pedía dinero.

Esta situación se generó, después de que la mamá de Belinda mostrará que no quiere que su hija regrese con Christian Nodal, al aplaudir un comentario en contra del cantante donde lo llamaban “naco”, tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

En la conversación que mostró Nodal se muestra como Belinda le pedía dinero, evidenciando que no era la primera vez y al no obtenerlo, le aseguró que le había arruinado la vida.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

Christian Nodal muestra conversación con Belinda.

Aunque hasta el momento Belinda y el cantante Christian Nodal no habían hablado de la razón de su ruptura, se da a conocer la razón por medio de los “screenshot”.

De igual forma Christian Nodal, dejó entrever que Belinda se encuentra en la ruina y sería culpa de sus padres, quienes supuestamente se han aprovechado de su carrera.

Por último Christian Nodal pidió que lo dejaran “en paz”, pues afirmó que está en un proceso de sanación y dejó saber que han canciones escritas por él, que interpreta o interpretará Belinda.

“Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, agregó.

Belinda reaparece en redes con Guillermo Pfening

Belinda se deja ver tras las acusaciones de Nodal

La cantante y actriz Belinda, luego de la polémica conversación que mostró Christian Nodal, reapareció por medio de sus redes, publicando un par de vídeos de paisajes y en compañía del actor Guillermo Pfening, marcado con un corazón.

Con esto la cantante, deja en claro, que no le importan los comentarios de su exprometido Christian Nodal y se muestra más feliz que nunca.

De igual forma, para una entrevista con el programa Venga la Alegría, Belinda dijo que no contestaría a los comentarios de Christian Nodal, calificandolo como “una tontería”.

