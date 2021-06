La actriz y cantante Belinda logró enloquecer a su séquito de seguidores gracias a una nueva y sensual serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, las cuales forman parte de su reciente colaboración con la famosa revista Vogue México y Latinoamérica.

Con un osado conjunto, dejando su cabello suelto y un ligero makeup, la también empresaria derrochó sensualidad ante la cámara, la cual supo plasmar su belleza en blanco y negro. Las atrevidas imágenes llegaron acompañadas de unos simples emojis de los mismos colores.

La futura esposa de Christian Nodal derrochó sensualidad ante la cámara de la revista Vogue.

Esta sensual publicación de Instagram logró superar los 552 mil likes en menos de ocho horas y ha recibido cientos de piropos por parte de sus seguidores. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Beli presume su hermosa figura en coquetas poses ante la cámara.

Beli abre su corazón a Vogue México

Además de la sesión de fotos, la actriz y cantante ofreció una entrevista, en la cual habló sobre diversos temas, incluyendo su futura boda con Christian Nodal. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella declaró que es una persona muy cambiante, lo cual le ha permitido aprender algo de la vida cada día que pasa.

“Todos los días son puntos de quiebre para mi vida y todos los días me cambian, todos los días aprendo algo, todos los días la vida me enseña algo, todos los días alguien me da una lección, todos los días me sorprendo de cosas, todos los días me estoy convirtiendo en la mujer que soy hoy, así que vivo en constante cambio”, declaró la actriz a Vogue México.

¿Cuántos seguidores tiene Belinda en Instagram?

Más de 13.6 millones de personas siguen a la hoy prometida de Christian Nodal en Instagram.

Belinda Peregrín Schüll tiene más de 13.6 millones de seguidores en Instagram y día a día recibe cientos de piropos por parte de sus admiradores. De acuerdo a registros de la plataforma, su primera publicación fue realizada en julio del 2018 y corresponde a su actuación en el Palacio de los Deportes al lado de Moderatto.

El contenido que ella comparte en su perfil oficial destaca por ser fotografías de sus nuevos proyectos, tanto musicales como empresariales. También acostumbra deleitar la pupila de los caballeros con sensuales imágenes donde presume la belleza y el cuerpazo que posee a sus 28 años de edad.

Fotografías: Redes Sociales