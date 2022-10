Belinda presumió que ya tiene muñeco nuevo; la famosa se emocionó

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre la vida de Belinda, pero ¿sabías qué a la ex de Nodal le gusta Chucky, el muñeco diabólico? Así es, la intérprete de "Luz sin gravedad" dejó en claro que le encanta el aterrador muñeco, y prueba de ello presumió un nuevo muñeco.

Y es que, la famosa volvió a retomar las redes sociales y compartió algunos videos en sus historias de Instagram. Una de las cosas que más le fascina a la cantante es Halloween, por lo que presumió sus nuevas uñas muy terroríficas y un nuevo juguete.

Pero, lo que sorprendió a los fans es que la famosa presumió que por fin ya tiene en sus manos a Tiffany, la novia de Chucky. La intérprete compartió un corto video para presumir lo emocionada que estaba por tener a la muñeca, pues es fan de ese personaje.

Belinda presume a su muñeca Tiffany, la novia de Chucky

En el video comentó: "¡No, no, no puedo creer esto!, ¡no, no, no puedo de la felicidad!, vean los detalles, mi Tiffany, saben cuánto tiempo había estado esperando este momento...Hay me encanta...¡qué sexy!". Expresó la ex de Christian Nodal.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que cuando Beli y Nodal fueron novios, ella le regaló al cantante un muñeco de Chucky, una figura de colección que lucía muy idéntico al muñeco y hasta un cuchillo tenía, así lo presumió la cantante en una transmisión en vivo.

¿Qué tatuajes se hizo Nodal de Belinda?

Nodal eliminó los tatuajes que se hizo en honor a su ex novia

Recordamos que el cantante se hizo varios tatuajes en honor a Belinda, él presumió cerca de la oreja el nombre de Beli, así como el nombre de "Utopía", pero el tatuaje que dio de qué hablar fueron los ojos de su ex novia que tenía en el pecho, pero los cubrió con dos calaveras y un águila en medio.

