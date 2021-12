Belinda presume su anillo de compromiso tras problemas con Christian Nodal

Actriz presume su anillo de compromiso tras problemas con Christian Nodal

Belinda está dando de qué hablar debido a que reapareció con su costoso anillo de compromiso luego de que se especularon muchos problemas en su relación con Christian Nodal, al grado de afirmarse que el cantante está harto de su prometida, situación que los puso en el ojo del huracán.

La pareja prefirió mantenerse alejada de los rumores y no dar seguimiento a los mismos, y por ello no dudaron en compartir detalles de su amor en las distintas plataformas de redes sociales, y para muchos quedó claro que no tienen ningún tipo de problema.

Ante la expectativa de la boda, Christian Nodal reveló por qué no se ha casado con Belinda, pues explicó que hay muchas cosas a tomar en cuenta, en especial, sus tiempos de trabajo, pues ambos tienen importantes compromisos laborales que no les han permitido planear su fiesta.

Belinda presumió su anillo de compromiso

La cantante dejó ver una vez más su anillode compromiso

La actriz y cantante mexicano presumió el diseño de las uñas acrílicas que se puso muy al estilo navideño y para presumirlas, se puso su anillo de compromiso, el cual se robó las miradas de todo internet.

La Princesa del Pop Latino compartió la fotografía y rápidamente se hizo tendencia en todo internet, pues desde que le pidió matrimonio Christian, no había dejado ver dicha joya, por ello sorprendió tanto.

“Estoy aprendiendo a vivir con eso día con día. Es muy difícil, yo siento que sí fue un antes y un después de mi relación con Beli”, dijo él al hablar de su relación.

¿Qué grado de estudios tiene Belinda?

La cantante siempre soñó con ser veterinaria

La española naturalizada en México, no logró terminar una carrera universitaria, pues, su carrera artística le impidió continuar con su formación académica. Ella soñaba con ser veterinaria, pero ese objetivo no lo pudo cumplir.

Desde muy chica todo México la conoce por eso cuando Belinda presumió por primera vez su noviazgo, y finalmente anunció su compromiso con el cantante de música regional mexicana.

