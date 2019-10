Belinda presume sexy CINTURITA ¿Mucho mejor que Yanet García? (FOTO)

La cantante de pop, Belinda, es una de las bellezas radicadas en México, que aunque nació en España es más mexicana que el nopal, pues México la ha visto crecer y triunfar en la música y la actuación.

Belinda se ha caracterizado por ser una de las cantantes más bellas que tiene la música actual, pues a sus 30 años se luce totalmente radiante, tanto que ha tenido diversas participaciones en el mundo de la moda.

Es por eso que en esta ocasión Belinda ha publicado por medio de sus redes sociales, en especial en su cuenta oficial de Instagram, una imagen en donde se le ve muy desenfadada, al parecer con un estilo muy urbano, pero sobre eso, presumiendo una diminuta cintura que está haciendo enloquecer a sus seguidores.

En la imagen que Belinda ha titulado de esta manera: “Por fin encontré a alguien que me ve como nadie más lo hace. ������”, la cantante muestra un estilo urbano, portando unos tenis de plataforma, unos pants muy amplios y un top que deja entrever su diminuta cintura, que muchos internautas comentan que es mucho mas delicada que la de la Chica del Clima de Televisa: Yanet García.

La publicación ha alcanzado más de ciento cincuenta mil reacciones en Instagram y cientos de comentarios entre los que resaltan los siguientes: “La más bella del planeta”, “Jajaja che Belinda eres la neta y la verdad es que casi nadie me cae bien”, “Es que no has visto cómo te veo yo we, la neta.”, “Como una gran persona y mujer respetada y emprendedora”, “Eres la mejor ��te deseo lo mejor mucha salud ante todo y gracias x ser como eres ❤️❤️viva México cabrones”, entre otras.

BELINDA Y SUS ÁNGELES

Gran sorpresa han dado los números que han favorecido al tema amor a primera vista a cargo de los Ángeles Ázules en colaboración con Belinda y Lalo Ebratt con Horacio Palencia, el tema es sin duda la canción mexicana del verano, un tema movido que ha gustado a todos en el país.