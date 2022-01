Belinda presume en Instagram que es gran fanática de One Punch-Man

La prometida de Christian Nadal pasó el fin de semana viendo algunos episodios del anime creado por One.

Belinda se convirtió en tema de conversación en las redes sociales debido a que volvió a demostrar que es una gran fanática del anime. En esta ocasión, la actriz presumió que pasó el fin de semana viendo la serie de One Punch-Man en compañía de su apuesto y talentoso prometido, el cantante Christian Nodal.

A través de sus historias de Instagram, la también cantante reveló que estaba acostada viendo televisión. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de sus fanáticos, principalmente aquellos que pertenecen a la comunidad Otaku, es que se encontraba disfrutando de un episodio de esta popular serie japonesa creada por One en 2009.

La actriz compartió en sus historias de Instagram algunas escenas de la popular serie anime.

La imagen no demoró en hacerse viral, lo cual provocó todo tipo de comentarios por parte de los fanáticos del anime japonés. “Que fantasía ver anime junto a Beli”, “Dichoso Nodal, tiene a la mujer perfecta a su lado” y “Por más mujeres otakus como Beli” son algunos de los piropos que recibió la intérprete de ‘Bella Traición’ en redes sociales.

Belinda y su pasión por el anime

Belinda se ha convertido en una digna representante de la comunidad Otaku en México.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la prometida de Christian Nodal presume en redes sociales su amor por el anime y la cultura japonesa, pues recordemos que se ha declarado fan de Pokémon, Death Note y One Piece. También ha dicho que su crush es Legoshi de la serie Bearstars y más de una vez ha inspirado sus outfits en Sailor Moon.

Sin embargo, el detalle que confirmaría en redes sociales que es una digna representante de la comunidad Otaku en México es que celebró el cumpleaños número 22 de Christian Nodal con temática de anime y un espectacular pastel decorado con Ryuk de Death Note y Monkey D. Luffy de One Piece.

¿Cuántas temporadas tiene One Punch-Man?

Fans esperan con ansias el estreno de la tercera temporada del anime protagonizado por Saitama.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, existen rumores de que la tercera temporada de One Punch-Man fue cancelada a causa de la actual contigencia por COVID-19. Sin embargo, no se ha conocido postura al respecto por parte del creador One ni del ilustrador Yusuke Murata y tampoco se ha revelado una fecha aproximada de estreno.

Fotografías: Redes Sociales