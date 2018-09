Belinda podría ser deportada de México

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró que Belinda violó la prohibición que impone la constitución a los extranjeros con residencia en México, para involucrarse en actos políticos, ya que esta infracción se realizo cuando la cantante estuvo apoyando candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos.

Belinda Pellegrini, de origen español, reside en el país en calidad de extranjera, por lo que de acuerdo al artículo 33 de constitución mexicana y la ley electoral se establece esa ley.

El suceso fue denunciado por el PRD, pues su queja fue del pasado 22 de junio y como parte de un acto proselitista, participo en la entrega de bienes con fines electorales a la población de Jojutla, Morelos, uno de los municipios que fue más afectado por los sismos del 19 de septiembre de 2017.

El PRD asegura que en ese evento Belinda entregó en persona artículos como ropa y juguetes, e incluso un vehículo con propaganda de uno de los candidatos de la coalición juntos haremos historia.

Y aunque se reconoce que Jojutla fue una comunidad bastante afectada, no se prohíbe la ayuda, pero la ey busca que esta no se use con fines de beneficio electoral.

Y aunque se sancionaron a dos integrantes del partido político, la problemática recayó sobre Belinda, ya que al ser una persona publica no podía involucrarse en asuntos electorales.

La magistrada Gabriela Villafuerte explicó que “la Constitución establece que los extranjeros no podrán involucrarse en los asuntos políticos del país’’ y aunque el evento fue para apoyo a la comunidad también tenia un fin electoral.

Y puede que este asunto se vuelva más grave ya que Belinda estuvo muy involucrada con Morena, e incluso participo en el evento de cierre de campaña del ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador.