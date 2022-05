Belinda podría estar enojada con su mamá tras meterla en pleito con Nodal

La cantante y actriz no estuvo de acuerdo en lo que hizo su mamá/Foto: Prensa Libre e Instagram

Belinda posiblemente se enojó con su mamá, Belinda Schüll, después de que la señora fue la causante de que Christian Nodal exhibiera en redes sociales a la cantante y actriz como una “mantenida”.

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, la estrella Pop está sumamente molesta con su mamá, por haber encendido todo el escandaloso pleito con su ex prometido.

"Que está bien enojada con la mamá, que ya ni le habla por todo lo que anda haciendo", comentó Beristain.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la mamá de Belinda dejó claro que no quiere que su hija vuelva con Nodal, ya que la señora contestó “aplaudiendo” un mensaje en el que le decían "naco" a su ex yerno, y por esa situación fue que todo explotó.

¿Belinda realmente está peleada con su mamá?

Es posible que Beli no estuvo de acuerdo en lo que hizo su mamá/Foto: Mamás latinas

A pesar de la información de “Chisme No Like”, donde dicen que la cantante de “Bella Traición” le reclamó a su mamá por haber comenzado la polémica con su ex novio, lo cierto es que no parece que la actriz de “Bienvenidos a Edén” esté peleada o molesta con su progenitora.

La señora Schüll compartió que estaba con su hija trabajando, así que es posible que no estén tan distanciadas/Foto: Instagram

Ya que recientemente doña Belinda Schüll, quien es productora y empresaria, compartió en sus historias de Instagram que se encontraba junto a su famosa hija en el estudio de grabación, ya que Beli está preparando su siguiente material musical.

Belinda podría demandar a Christian Nodal

Los cantantes podrían iniciar una batalla legal/Foto: People

Después de que el cantante de regional mexicano exhibió una conversación personal que tuvo con quien entonces era su prometida, se ha revelado que Belinda sí planea demandar a Nodal por hacer esto y por presuntamente haber vivido violencia durante su noviazgo.

"La guerra Belinda y Nodal cada día va a estar más violenta, prepárense, la semana que viene va a estar muy fuerte todo, se están armando hasta los dientes.. Están agarrando los misiles más grandes, las bombas más grandes y va a correr la sangre", comentaron los conductores de Chisme No Like.

