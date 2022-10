Belinda paraliza las redes con cambio de look ¿Se inspiró en la novia de Chucky?

Belinda paraliza las redes con drástico cambio de look; presume su lado rockero

Belinda se ha convertido en una de las famosas más seguidas en las redes sociales, y cada vez que comparte una nueva publicación en Instagram no hay quien se resista en comentar sus fotos o videos, pero en esta ocasión dejó impactados a sus fans con su nuevo cambio de look.

Pero ¿acaso la ex de Nodal se inspiró en la novia de Chucky? En La Verdad Noticias te compartimos algunas fotografías del nuevo estilo de la famosa, quien mostró su lado más rockero y a la vez atrevido, así lo han comentado sus fieles admiradores.

Recordamos que el pasado mes de septiembre la ex de Christian Nodal lució un diferente look para cantar un tema de Luis Miguel. La cantante apareció con el cabello corto, pero todo se trató de una peluca, pero ahora dejó en shock a varios por su look para este mes de octubre.

Y es que, a la intérprete de "Luz sin gravedad", le fascina el mes de octubre, por lo que su look está inspirado en Halloween, sobre todo por el lado rockero de Tiffany, la novia de Chucky. La famosa se atrevió a usar una trenzas rosas.

Por su parte, sus seguidores comentaron: "Guapa, atrevida e introvertida", "Pero qué diosa", "Hermosa como siempre", "Las trenzitas me matan así o más mamacita", "Que guapa Beli como siempre", "Única e irrepetible". Fueron algunas reacciones.

Belinda antes y después

La cantante Belinda ha tenido un drástico cambio físico desde que inició su carrera en las telenovelas, pues la famosa se ha sometido a varias cirugías para mejorar su aspecto físico, aunque la intérprete no ha comentado si se sometió a algunos arreglitos estéticos.

