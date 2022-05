Belinda muestra foto de su abuela y causa revuelo, por el gran parecido

La cantante se sincera sobre la difícil pérdida de su abuela.

En febrero del 2021, Belinda tuvo una difícil pérdida, pues su abuela Juana Moreno falleció, sin embargo la cantante la mantiene presente en su vida y en una reciente entrevista mostró una fotografía de la juventud de su abuela y sorprendió con su enorme parecido.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que ante el fallecimiento de su abuela, Belinda compartió un emotivo video, en donde la recordó y mostró lo cercanas que eran.

Ahora en entrevista con el medio Playz, la cantante española, habló de su abuela y la describió como una mujer divertida y muy importante en su vida.

Juana Moreno y Belinda

Belinda demuestra que es idéntica a su abuela.

Belinda mostró una fotografía de su abuela Juana Moreno, en su etapa de juventud y se ve idéntica a la cantante, por lo cual se demuestra de donde heredó la belleza que siempre la ha caracterizado.

La cantante y actriz Belinda, relató que la madre de su mamá, Belinda Schull, era de origen español y tenía una peluquería en la ciudad de Madrid.

De igual forma aseguró que su sentido del humor y el gusto por divertirse lo heredó de Juana Moreno, su fallecida abuela.

"Ella me enseñaba todo. Ella me enseñaba la parte divertida de la vida, porque ella era, 'vámonos al bingo, vámonos al casino, vámonos a tomar una cañita'. La parte divertida de mi familia me la ha dado mi abuela; la parte seria, más estudiosa, mi padre", relató.

¿Qué pasó con la abuela de Belinda?

La cantante asegura que la muerte de su abuela, es una de las cosas más difíciles que ha vivido.

El pasado 10 de febrero del 2021, la abuela de la cantante y actriz Belinda, perdió la vida a sus 88 años de edad, después de permanecer enferma por varios meses.

En sus redes sociales, la famosa ha compartido fotografías en donde demuestra que eran muy cercanas y le dedicó un emotivo mensaje, acompañando su publicación con una foto de su infancia en compañía de Juana Moreno.

"Éramos tan felices y no nos dábamos cuenta... Te amo, mi reina en el cielo", escribió.

Belinda ha declarado en diversas ocasiones que la pérdida de su abuela, ha sido una de las experiencias más dolorosas y difíciles de su vida.

