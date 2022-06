Belinda modela atrevido bikini en Instagram y roba miles de suspiros

Las nuevas fotos de la cantante han enamorado a todos sus fieles fanáticos.

El nombre de Belinda se convirtió en tendencia de las redes sociales en las últimas horas y no precisamente por los escándalos que aún genera su rompimiento con Christian Nodal, sino por robar miles de suspiros gracias a una nueva fotografía compartida en Instagram.

A través de su perfil oficial, la cantante publicó un breve adelanto de la sesión de fotos que realizó para promocionar alguno de sus próximos proyectos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que lució el espectacular cuerpazo que posee a sus 32 años de edad a través de un diminuto y coqueto bikini negro.

El nuevo atuendo de la actriz y cantante dejó muy poco a la imaginación de los caballeros.

Cabe destacar que la sesión de fotos compartidas en Instagram, misma que en menos de 13 horas superó los 427 mil likes y recibió miles de piropos por parte de sus fans, nos deja ver que la también actriz llevó su largo cabello en dos chongos estilizados y un maquillaje oscuro, así como una prenda traslúcida con detalles de pedrería y el logo de la banda Kiss al frente.

Expuesta por Christian Nodal

El cantante se hartó de las indirectas de su ex suegra y expusó comprometedores mensajes que dejan a la actriz como "una mujer interesada".

Estas atrevidas fotografías llegan un par de semanas después de que Beli protagonizara un fuerte escándalo con Christian Nodal, su ahora ex prometido. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantante se hartó de las indirectas que enviaba la madre de su ex pareja en redes sociales y decidió ponerle un alto, aunque no de la mejor manera.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que el intérprete de ‘Adiós Amor’ filtró un fragmento de la conversación donde muestra a su ex pareja pidiéndole dinero para arreglarse sus dientes y los de su familia. Dicha situación desató una ola de críticas en su contra e incluso hubo quien exigió a las autoridades que le aplicaran la Ley Olimpia.

¿Cuáles son las medidas de Belinda?

Además de su innegable talento, Beli destaca por ser una de las mujeres más bellas y sensuales del mundo de la farándula mexicana.

No se puede negar que además de su talento y su controversial vida amorosa, Belinda es conocida en el mundo de la farándula mexicana por tener un cuerpazo de impacto, pues el hecho de que sus medidas sean 76-58-81 hace que sea digno de presumir en redes sociales.

Fotografías: Redes Sociales