Belinda mandó indirecta a Lyn May “Baja de la nube, no eres Goku”

Claro que Belinda mandó indirecta a Lyn May, y no era algo inesperado ya que la vedette ha estado dando de qué hablar en los últimos días, sobre todo por sus críticas hacia Beli. Es por ello que la prometida de Nodal hizo uso de las redes sociales para mandar una contundente indirecta.

Para entender mejor lo que está pasando, en La Verdad Noticias te contamos qué sucede. Resulta que en una entrevista para ‘Chisme En Vivo’, Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de Lyn May, se dedicó a criticar a Belinda al decir que ¡está fea y canta feo!, algo que enojó a los Belifans.

Recordemos que hace unos días el chisme fue si ¿Danna Paola copió outfit de Belinda? ya que Christian Nodal opinó el modelito que ambas traían, tal es por eso que Lyn May no se detuvo con sólo atacar a la Beli sino que incluso arremetió contra Christian Nodal.

Lyn May dice que Belinda la copia

Lyn May siente que desde algún tiempo Belinda la ha estado copiando en todo.

Lyn -May dijo en el programa de YouTube, que la Beli le copió al anunciar su compromiso con el cantante de éxitos como "Botella tras botella" y "Adiós amor".

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava que no hace nada y que me copió que yo saque un video con Markos D1 casándonos y ella me copió. Que se iba a casar con este chango, no se quien es, Christian Nodal, Christian no das”.

Y por si fuera poco, la actriz de cine recomendó a Belinda prepararse, tomando clases de canto, ballet y actuación, ya que a su consideración "está muy gris”.

Belinda mandó indirecta a Lyn May

Luego de aguantar tantas críticas por parte de la vedette, Belinda mandó indirecta a Lyn May, la cantante hizo uso de su cuenta de Twitter donde habló sobre sus haters, quienes continuamente la atacan tanto en su vida profesional como privada.

“Baja de la nube, no eres Goku” la cantante de "Luz sin gravedad" causó furor entre sus fans, quienes celebraron que se defienda de aquellas personas que la juzgan sin conocer su trabajo.

Es así como Belinda mandó indirecta a Lyn May, pero en La Verdad Noticias no podíamos terminar sin mencionar que la Beli acaba de estrenar el sencillo "Niña de la Escuela" junto a Lola Indigo y TINI.

