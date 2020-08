Belinda llora desconsoladamente por culpa de Christian Nodal ¡Se gastó el amor!

Belinda llora desconsoladamente por culpa de Christian Nodal

Christian Nodal hizo llorar desconsoladamente a Belinda, su actual novia luego de componer una canción para la cantante de “Sapito” y cantarla durante la entrevista que tuvieron en 'Venga la Alegría' en TV Azteca causando que la estrella pop rompiera en llanto

La periodista Flor Rubio mostró la entrevista que realizó a la feliz pareja Christian Nodal y Belinda para el programa Venga la Alegría y promocionar el programa La Voz, o según los seguidores promocionar su noviazgo.

La famosa conductora de TV Azteca logró que los novios revelaran inéditos detalles de su romance que inició en los foros de La Voz.

La intérprete de Amor a primera vista reveló que se dio cuenta que estaba sintiendo algo por Christian luego de que este le compusiera una canción y se la enviará a las tres de la madrugada.

A través de las cámaras de Venga la Alegría, el cantante originario de Sonora dio un adelanto de esta composición.

Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas, que aún con todo esto, quisiera serte honesto, contigo se me rompe el escudo que llevo puesto".

Tras la pequeña estrofa que cantó Nodal, a Belinda se le salieran las lágrimas: Ya porfa, mi amor ya, ay no qué horror", comentó Belinda y pidió que pararan la toma.