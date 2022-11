Belinda le da la bienvenida a un nuevo integrante de su familia

La guapísima Belinda, dio a conocer a sus fans y seguidores de Instagram, al nuevo integrante de su familia, con una tierna fotografía que ya acumula más de 522.794 millones de reacciones y hasta 4,235 mil comentarios, pues en la imagen se le puede ver muy cariñosa junto a su nueva mascota.

Y es que para mi beli, los animales siempre han estado presentes en su vida y les guarda un especial lugar en su corazón, además de que les pone mucha atención y hasta portan prendas y correas de vario ciento de peso y de diseñador.

Con el nuevo integrante llamado “Glen”, la chica que siempre gana , incursionará en el mundo de los felinos, ahora que este pequeño minino llegó a su vida, ya que dijo no saber nada de “gatitos”, pues habitualmente siempre ha tenido canes de compañía, especialmente de la raza Chihuahua.

“Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi”, compartió.

Dan bienvenida “Glen”

Y es que Glen, es un gatito persa de color blanco muy esponjoso, caracteristicas que fueron lo que más la enamoró, y por ello decidió quedarse con el minino, pues la cantante comentó que tiene una personalidad muy distinta y misteriosa.

Al mismo tiempo en que presumió a su nueva mascota, también solicitó a sus seguidores que le envíen consejos que le ayuden a criar y atender como se debe a un gatito, como lo es su nueva compañía.

Por otro lado, dijo que la elección del minino, fue “amor a primera vista” y que disfruta mucho de besarlo y abrazarlo.

“Aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes”, explicó. “Si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz”, relató.

Te puede interesar: Belinda eleva la temperatura con un traje de baño bastante entallado

Otras mascotas de Beli

La cantautora, también ha mostrado a otros de sus fieles compañeros, como lo son Cuatro y Blue, asimismo trascendió que su perrito Guizmo, falleció en enero del año pasado, luego de 13 años de vida, informó La Verdad Noticias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram