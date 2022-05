Belinda le contesta a Nodal tras filtrar conversación: “Son tonterías”

La estrella Pop no quiso dar más detalles sobre la polémica/Foto: Unión y La Opinión

Belinda decidió romper el silencio y responder a la polémica que comenzó Christian Nodal, después de que el cantante mexicano filtró una conversación que tuvo con la actriz cuando aún era su novia, donde supuestamente se muestra cómo ella le pedía dinero a Nodal para sus papás y para otras cosas.

A través del programa “Venga la Alegría”, el conductor Ricardo Casares informó que tuvo contacto con la cantante de “Amor a primera vista” para que ella diera su versión sobre esta polémica. Sin embargo, Beli solamente respondió:

“A las nueve de la mañana le escribí a Belinda y me contestó: ‘Gracias Ricardo, no voy a decir nada, realmente son tonterías’”, comentó el conductor.

De igual manera, la madre de Belinda no ha dado declaraciones al respecto, a pesar de que esta controversia se originó debido a ella, después de que la ex suegra de Nodal le dió like a un comentario en redes sociales donde llamaban “naco” al artista mexicano.

Belinda y Nodal posiblemente tenían una relación tóxica

Luego de toda esta polémica, diversos usuarios notaron que posiblemente el noviazgo de Belinda y Christian Nodal era una relación tóxica, ya que en la conversación se ve cómo ella le dice al cantante que “le ha destruido la vida entera”, tan sólo unos minutos después de haberle pedido dinero.

Asimismo, se ha rumorado que Nodal tenía una vida de excesos con sustancias, fiestas y que supuestamente le había sido infiel a la actriz de “Bienvenidos a Edén” en más de una ocasión. Mientras que Beli supuestamente estaba despilfarrando el dinero del mexicano, para beneficio de su familia.

Hasta el momento, se desconoce si alguno de los dos implicados dará más detalles al respecto, no obstante, Christian ya ha pronunciado su parecer en diversas ocasiones, dando a notar que él se cansó “de dar todo” y hoy solo busca esclarecer su verdad.

¿Cuál es la diferencia de edad de Belinda y Nodal?

La diferencia de edad entre Beli y Christian era de 6 años. Según algunas páginas de internet, la cantante y actriz nació el 15 de agosto de 1989, lo que quiere decir que este año cumpliría 33 años.

Sin embargo, hace unos años se filtró en redes sociales una supuesta foto del pasaporte español de Belinda, donde se observa una fecha diferente de nacimiento que corresponde al 15 de agosto de 1992, por lo que actualmente tiene 29 años. Mientras que Christian Nodal cumplió 23 años durante el mes de enero.

