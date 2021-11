Belinda le bailó muy sensual a Christian Nodal en medio de la oscuridad

Belinda nuevamente causó sensación en redes sociales al protagonizar un sensual baile que le dedicó a Christian Nodal en la oscuridad, imágenes que fueron compartidas por el mismo intérprete de música regional mexicana, y el video causó sensación en todo internet, pues sus movimientos fueron delicados y hasta sexis.

Fue la mañana de este viernes 26 de noviembre cuando el sonorense compartió la publicación en sus historias de Instagram, mismas que rápidamente se viralizaron e impactaron a sus casi 8 millones de seguidores en dicha plataforma.

Meses después de iniciar la relación, Beli presumió su noviazgo con Nodal, pues mucho tiempo lo tuvieron en secreto pese a las especulaciones que se hacían en internet y los detalles los dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Belinda dedica sensual baile a Christian Nodal

El video se viralizón inmediatamente

De acuerdo con lo que se ve en el video, la también actriz se posicionó de espaldas a Christian y a la cámara que él tenía, y caminó hasta el mardo de la puerta para bailar al ritmo de ‘i'm too sexy’, de Right said fred.

Para esta ocasión, la llamada Princesa del Pop Latino, usó ropa deportiva, y cuya sudadera se levantó poco a poco para lucir su diminuta cintura, algo que levantó suspiros en todas las redes sociales.

Cabe mencionar que este conjunto de ropa parece ser de la mercancía oficial de Christian Nodal, pues tenía el logo que él tanto ha promocionado.

Esta relación ha dado mucho de qué hablar, pues cuando apenas llevaban aproximadamente nueve meses de relación, se comprometieron en un lujoso restaurante de España, país en el que ella estaba grabando una serie.

¿Cuál es la edad de Belinda?

La cantante ha mentido sobre su edad actual

Se han manejado varias fechas en las que la joven nació, por lo que existen dudas sobre su verdadera edad; se dice que tiene 32 años.

Pese a todo esto, Belinda enseña su cuerpazo, como en el video que compartió su prometido, y en el que se le ve moverse muy sensual únicamente para él, pues es el hombre con el que pronto llegará al altar.

