¿Belinda insinúa que cobrará venganza contra Christian Nodal?

¿Belinda planea vengarse de Christian Nodal? La actriz y cantante recientemente participó en una charla con “La Tarotista” de Netflix, y ahí los fans pudieron ver que la famosa estrella Pop puede ser considerada una persona vengativa, debido a una serie de comentarios que hizo.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, a Belinda no le gusta hablar públicamente de su ex, Christian Nodal, con quien terminó el pasado mes de febrero. Sin embargo, durante la conversación con La Tarotista, Beli habló sobre el “ghosting”, y cómo “odia” que le hagan esto cuando está hablando con alguien en redes sociales.

De acuerdo con el portal, De Salud Psicólogos, el término “ghosting” se refiere a esfumarse de repente sin dejar rastro, sin explicaciones, bloqueando, borrando las cuentas o, sencillamente, dejando de responder a los mensajes o llamadas de alguien con quien se ha mantenido algún tipo de relación.

¿Belinda podría vengarse de Christian Nodal?

La estrella de la serie “Bienvenidos a Edén” señaló que a ella no le gusta que la dejen en visto en los mensajes, y que su forma de vengarse es dejando en visto también a la otra persona que la ignoró, pero de una peor manera.

“Yo me enfado muchísimo. O sea, odio que me dejen en visto. Y luego veo de qué manera, yo te la regreso. Te dejo en visto y sigo en línea… Y no contesto hasta dos días después”, declaró la famosa originaria de España.

Tras las declaraciones de la cantante de “Bella Traición”, sus fanáticos comenzaron a especular en redes sociales que ella podría estar planeando una forma de vengarse de Nodal. Ya que se ha rumorado que una de las razones por las que Belinda y Nodal terminaron fue porque él le fue infiel en más de una ocasión, aunque esto no ha sido confirmado.

¿Cuántos novios ha tenido Belinda?

A lo largo de los años, Belinda ha conquistado el corazón de varios hombres, entre los que destacan algunos actores, deportistas, cantantes y empresarios. Giovani Dos Santos, Lupillo Rivera, Criss Angel y Ben Talei son algunas de las ex parejas, y el más reciente fue Christian Nodal con quien estuvo a punto de casarse.

