Belinda habla sobre los rumores de embarazo tras su "mareo"

Beli habla de su estado de salud tras "mareo" en concierto

Belinda nuevamente engala las portadas de revista y de noticias con su regreso a México, el cual quedó empañado tras su presentación en Nuevo León.

Luego de un breve lapso viviendo en España, la cantante regresó a México para presentarse este fin de semana en el Festival Machaca, un importante evento musical.

A su arribo evitó responder preguntas sobre Nodal y Cazzu, pues según ha decidido dejar todo atrás e iniciar de lleno en las grabaciones de nueva música para sus fanáticos.

Como previamente te mencionamos en La Verdad Noticias, la cantante casi se desmaya en plena presentación en vivo para el Festival Machaca.

""Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mi y yo me siento aquí con ustedes hasta que me sienta un poquito mejor", expresó.

Tras rumorarse que podría estar embarazada, la cantante decidió romper el silencio y aclarar cuál es su estado de salud.

"Es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor, vienes de un clima, pues distinto, más aparte la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo... todo pasó", mencionó Belinda.

"No pasó nada, estoy bien y esas cosas pasan. Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad luego de no subirte al escenario en un tiempo porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta", indicó.

De inmediato los internautas le brindaron su apoyo y desde luego anhelan que pronto lance nuav música, tal como lo viene prometiendo.

¿Cuántos años tiene Belinda?

Nacida un 15 de agosto de 1989, Belinda Peregrín Schüll, es una cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana que hoy en día tiene 32 años de edad.

Nombrada la "Princesa del Pop latino" en el medio del espectáculo por su aporte a la música, la cantante ha logrado posicionar un sin fín de éxitos radiales y en las plataformas de streaming.

Aunque no se sabe si Belinda seguirá en México, la intérprete aseguró estar feliz de regresar a su tierra y prometió sorpresas para sus seguidores a la brevedad.

