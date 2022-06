Belinda habla de su estado de salud, tras tener malestares en “Machaca Fest 2022”

Belinda habla de su estado de salud.

Durante su participación en el “Machaca Fest 2022”, Belinda confesó frente a los asistentes que tenía algunos malestares y aunque no se bajó del escenario, generó preocupación entre sus fanáticos, razón por la cual ahora habla de su estado de salud.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la cantante tuvo su regresó a los escenarios, donde sorprendió a sus fanáticos al interpretar temas emblemáticos de su carrera.

La cantante, quién desde su ruptura amorosa con Christian Nodal ha protagonizado diversos chismes de la farándula, generó gran alborotó a su llegada a México, después de permanecer varios meses en España.

Belinda habla de su salud, tras estar a punto de desmayarse

Belinda habla de su salud, tras su presentación en el “Machaca Fest 2022”

En una entrevista telefónica para el programa “Hoy”, Belinda reveló que se encuentra en perfecto estado de salud y afirmó que los malestares que sufrió en el escenario del “Machaca Fest” se debieron al extremo calor que se vive en Monterrey.

“Si, es que en Monterrey hace mucho calor y cuando no estás acostumbrado a tanto calor... vienes de un clima distinto, más la adrenalina, más el estrés, más la responsabilidad, los nervios, el vuelo, todo pasó. Pero bueno, no pasa nada porque estoy bien y esas cosas pasan” dijo.

Recordemos que la cantante viajó a Monterrey desde España, donde está realizando diversos compromisos laborales.

De igual forma confesó que se sentía muy nerviosa de volver a pisar un escenario y que apenas terminó con su compromiso en el “Machaca Fest” se sintió muy bien.

“Yo tenía ansiedad porque es una responsabilidad, porque estuve haciendo otra cosa completamente distinta, la actuación no tiene mucho que ver con estar en un escenario con tanta gente y cantar. Se me bajó la presión, tenía nervios, no había comido bien precisamente porque estaba como con esa preocupación y angustia”, afirmó.

Belinda canta “Sapito” en concierto

Belinda tuvo una exitosa presentación en el “Machaca Fest 2022”

La cantante Belinda tuvo una presentación exitosa en el “Machaca Fest” donde sorprendió al cantar el “Sapito”, tema que hizo famoso en su infancia, generando gran emoción entre sus fanáticos.

Además compartió el escenario junto a Jay de la Cueva y cantaron “Muriendo lento” otro de los grandes éxitos de Belinda.

Belinda ya estaría de regreso en España, donde continúa con las grabaciones de la segunda temporada de “Bienvenido a Edén”.

