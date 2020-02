Belinda habla de su escena lésbica “Me encanta darle besos”

Ni Lupillo Rivera, ni Yahir, tal parece que el verdadero amor de Belinda podría estar junto una mujer, y es que la cantante reveló para Ventaneando que le fascina hacer la escena lésbica en el musical Hoy No Me Puedo Levantar, donde tiene que besar a su compañera Dai Liparotti, quien personifica a “Patricia” en dicha obra.

Belinda, quien realiza el papel protagónico como “María” aseguró que la escena no le cuesta nada, además de que en muchas ocasiones le ha tocado hacer besos en sus telenovelas y películas, por el cual, este no es diferente, aunque sea con una mujer.

“Como hay tanta química, nos llevamos tan bien, pues es un beso, como cualquier beso, si me cayera mal pues no quería besarla, pero como me cae muy bien, me encanta darle besos” dijo Belinda con respecto a su escena en Hoy No Me Puedo Levantar.