Belinda gana seguidores después de desmentir que perdió a 2 millones

Belinda, la cantante mejor conocida como la princesa del pop latino, género una tendencia nacional a favor de AMLO sin querer, fue atacada y ahora ha sumado seguidores, esto después de aclarar que ella no perdió 2 millones de seguidores y que la imagen que circula en redes sociales en donde aseguran que así sucedió es falsa.

"#DebateINE en mi opinión Andres Manuel #GanandoComoSiempre"

Con este tuit Belinda desató una ola de mensajes favorables y algunos en su contra, uno de estos mensajes aseguró en una imagen que la cantante habría perdido 2 millones de seguidores después de hacer público su ideología política y que su voto será para Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones del 1 de julio.

������ Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 11 May, 2018 a las 2:52 PDT

Después de publicar el primer polémico tuit, la intérprete del 'Sapito', no dejó de sorprender ya que en un segundo Tuit señaló lo siguiente.

"Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión...No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO".

Muchas personas me preguntan por qué he decidido tomar una postura política: la respuesta es sencilla, amo a mi país y quiero lo mejor para él. Antes que artista soy ciudadana y el 1ero de julio los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión... — Belinda (@belindapop) 21 de mayo de 2018

No se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego #YoConAMLO — Belinda (@belindapop) 21 de mayo de 2018

Estas últimas interacciones generaron un tráfico en la red hasta colocar en tendencia nacional #YoConAMLO durante la noche del lunes y madrugada del martes y fue por esto que recibió el respaldo de los seguidores del candidato presidencial, así como de la misma Tatiana Clouthier, coordinadora de Campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo ayer por la tarde circularon varias imágenes en la que se mostraba que la cantante Belinda había perdido 2 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, sin embargo la intérprete de 'Déjate llevar', escribió una vez más en redes sociales lo siguiente.

"No he perdido seguidores, al contrario, muchas gracias por todos sus mensajes y muestras de cariño! Perder en menos de 24 horas 2m de seguidores no tiene lógica ��, al menos también hubieran editado a las personas que sigo con -1 para que no se viera tan falsa la “captura”.

No he perdido seguidores, al contrario, muchas gracias por todos sus mensajes y muestras de cariño! Perder en menos de 24 horas 2m de seguidores no tiene lógica ��, al menos también hubieran editado a las personas que sigo con -1 para que no se viera tan falsa la “captura” �� pic.twitter.com/F17ye0bsWm — Belinda (@belindapop) 22 de mayo de 2018

Este nuevo tuit generó una corriente contraria a lo que se esperaba en la imagen fake de la cuenta de Belinda Peregrín @Belindapop en donde los seguidores de AMLO escribieron frases como, "La verdad yo no te seguía pero ahora soy tu primer nuevo fan", Lo que desató una cadena creciente de nuevos seguidores en esta red social, en donde Belinda terminó ganando como siempre.