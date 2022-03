Belinda fue obligada por su padre a trabajar desde niña: tía de la cantante

Rocío Peregrín, tía de la cantante, confesó aspectos no contados de la vida de la artista

Belinda ha dado de qué hablar últimamente tras su ruptura con Christian Nodal y en esta ocasión fue Rocío Peregrín, presunta tía de la cantante, quien habló sobre la vida de la joven y confesó que Beli fue obligada a trabajar desde muy niña por su propio padre.

Durante una entrevista con el programa ‘Chisme No Like’, Rocío, hermana del padre de la cantante, compartió algunos aspectos no contados de la vida de la también actriz nacida en España.

De acuerdo a la declaración, la famosa artista es la que presuntamente ha mantenido a toda su familia con lo que ha obtenido de su canciones y participaciones como actriz, así como de sus proyectos extras, pues recordemos que Beli cuenta con diversos negocips.

Revelan que Belinda fue obliga a cantar desde niña

La cantante fue parte de los coaches de La Voz

Rocío detalló para dicho programa que la cantante española era obligada a trabajar desde que era muy pequeña, pese a que éste llorando se negaba. “Se puso a llorar cuando me contó y ahí sí me dio pena esta niña porque me dijo que ella trabajaba mucho desde muy pequeña”, reveló.

Asimismo, la tía de la cantante explicó que cuando el padre de la intérprete de ‘Sapito’ vio que la entonces niña tenía potencial, dejó de ser su padre para volverse en su mánager e iniciar con su carrera. Además, agregó que presuntamente la artista mantiene a todos.

“Ella tenía varios años manteniendo a todos y es una chica joven”, contó Rocío.

Por otro lado, la tía de la intérprete de ‘Mentiras’ señaló que el padre de la cantante presuntamente extorsionó a su propio padre, a quien le hizo firmar documentos con los que le dejaba el 60 por ciento de sus acciones.

¿Por qué es famosa Belinda?

Inició su carrera a corta edad.

Belinda se convirtió en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, con una vida personal muy publicitada, lo que la llevó a ser considerada 'la princesa del pop latino', además de su participación en telenovelas infantiles como ‘Amigos x siempre’ y ‘Cómplices al rescate’. Si quieres conocer más sobre la cantante en La Verdad Noticias te recomendamos: Cinco canciones de Belinda más famosas en su carrera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!