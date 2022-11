¿Belinda fue maltratada por Christian Nodal? Esto es lo que se sabe

En los últimos meses Belinda ha estado en el ojo del huracán debido a sus apariciones públicas, algunas declaraciones en sus conciertos y problemas con la ley por tener animales exóticos, sin embargo una cosa es segura, la famosa cantante sigue cosechando popularidad.

Y es que la bella mexicana ha sabido hacerse de un grupo de fieles seguidores quienes están al tanto de lo que acontece en su vida privada, y que también se han tomado la libertad de teorizar sobre algunos aspectos sobre su vida.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente Belinda fue todo un hit en su presentación en el 2000’s Pop Tour, pero ahora una teoría ha cobrado fuerza y los fans creen que la popular cantante fue maltratada por su ex Christian Nodal

¿Nodal maltrató a Belinda?

Luego de varios meses en los que Belinda se ha negado a hablar de su noviazgo con el también cantante Christian Nodal, la popular cantante ha dado una declaración durante un concierto que ha llamado mucho la atención.

Esta declaración ha levantado la polémica pues muchos consideran que no sólo fue una indirecta a su ex, sino que también dejaría en claro las razones por las que la pareja terminó su compromiso, aunque parecían muy felices e inclusive planeaban la boda.

En una de sus presentaciones la famosa intérprete de Boba niña nice, aseguró que ya no callaría más, para luego interpretar el tema K-bron, un tema que lanzó tras su ruptura con el sonorense y que más allá de un abuso físico habla sobre la falta de respeto en una relación.

“La siguiente canción la escribí pensando en todas las mujeres, que muchas veces callamos cuando nos tratan mal, cuando nos gritan, cuando nos quieren hacer menos, cuando piensan que son mejores que nosotros. Muchas veces, todavía las mujeres tenemos miedo de hablar, me incluyo ... porque yo también he sido una de ellas y esta noche no me voy a callar más”. Expresó la cantante.

Estas declaraciones han puesto a dudar a muchos de sus fans sobre un supuesto maltrato por parte de Christian Nodal, aunque hasta el momento la actriz no ha hecho ninguna otra declaración, aunque hasta el día de hoy se ha negado a hablar de Christian Nodal..

¿Qué edad tiene Belinda?

Belinda tiene 33 años

Belinda Pelegrini Schüll, mejor conocida como Belinda, nació un 15 de agosto de 1989 por lo que actualmente tiene 33 años de edad y es una cantante y actriz española-mexicana.

Belinda tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del entretenimiento pues desde los 10 años se encuentra trabajando en la televisión donde hizo distintos papeles para telenovelas muy recordadas como Cómplices al rescate, sin embargo también se ha enfocado a la música donde es considerada como la princesa del pop en español

