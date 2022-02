¿Belinda fue hackeada por la mamá de Christian Nodal? Esto pasó con su WhatsApp. Foto: headtopics.com

La mamá de Christian Nodal se ha convertido en un verdadero tema de conversación entre los fans del cantante y de su ex novia Belinda, ahora hay rumores de que pudo hackear su WhatsApp, ¡esto es lo que se sabe!

En La Verdad Noticias te revelamos qué Cristy Nodal fue muy criticada cuando tras darse a conocer la ruptura de su hijo con la intérprete de “Bella traición” borró todo rastro de ella en su cuenta oficial de Instagram.

Anteriormente te contamos que cuando Cristy festejó como toda una reina; sin embargo, ahora te diremos lo que aseguran que hizo para desenmascarar a su ex nuera.

¿La mamá de Christian Nodal hackeó el WhatsApp de Belinda?

Cristy Nodal. Foto: univision.com

Fue el conductor del programa “Productora 69”, Jorge Carvajal, quien dio a conocer esta reveladora noticia, donde se cree que Cristy Nodal pudo haberse infiltrado en el WhatsApp de Beli gracias a un hacker, esto con la intención de desenmascarar a su ex nuera.

De acuerdo con lo revelado, gracias a la investigación de la madre del cantante se pudieron haber encontrado mensajes en dicha aplicación en los que Beli hablaba mal de su vínculo amoroso con Nodal, mismos que pudieron haber sido leídos por el cantante y que tras ello, decidiera romper con la intérprete de “La Niña de la Escuela”.

Por el momento, esta teoría sigue siendo solo eso, pues, no se sabe de forma oficial si Beli fue víctima de un hacker, pero lo que sí está claro es que quedaron en malos términos, ya que Christian aseguró a los fans de la cantante que no siguieran molestándolo porque si revela algo, eso afectaría a la famosa y no a él.

¿Cuánto le costó el anillo que le dio Nodal a Belinda?

Anillo de Belinda. Foto: turquesanews.mx

Fueron 3 millones de dólares lo que el cantante gastó por la argolla de compromiso para Beli, algo así como 60 millones de pesos, pues tiene un diamante central de doce quilates y es de la firma Angel City Jewelers.

