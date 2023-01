Belinda explota contra conductores de Venga la Alegría; pide que paren inventar

Belinda arremete contra conductores de Venga la Alegría.

Belinda se pronunció en sus redes sociales sobre los rumores que indican que tiene nuevo galán, sin embargo, esto no fue todo, pues la cantante se puso en comunicación con Ricardo Cazares, conductor de Venga la Alegría, para arremeter en su contra, luego de que aseguraron que estaba estrenando romance y pidió que dejen sobre su vida.

En los últimos años, Belinda se ha mostrado muy hermética con los medios de comunicación, esto debido a los constantes interrogatorios sobre su vida amorosa, sobre todo tras su ruptura con Christian Nodal, con quién tenía planes de boda.

Aunque ya había sido relacionada con varios galanes, Belinda recientemente acaparó los chismes de la farándula, tras la difusión de fotos en las que se le observa con Gonzalo Hevia, lo que desató fuertes especulaciones de que está enfrenando noviazgo.

Durante una de las recientes emisiones de Venga la Alegría, el conductor Ricardo Cazares reveló que Belinda se puso en comunicación con él por medio de redes sociales, esto luego de que el matutino, presentó la exclusiva sobre el presunto noviazgo de la cantante con Gonzalo Hevia.

El conductor contó que la cantante está muy molesta por la nota que presentaron, por lo que se comunicó para reclamarle y pedirle que dejen de “inventar” sobre su vida.

Ante ello, Ricardo Cazares, quién en más de una ocasión ha revelado que Belinda ha estado en comunicación con él, contó que le dejó en claro que ellos no habían inventado el dato, sino que testigos del momento, les dieron detalles.

“Me dijo: ‘Es que ustedes inventan que es nuestro novio’, y le digo ‘no, hay una serie de imágenes donde podría darse a entender’, ‘es que no es mi novio’, me dije ella, ‘tiene toda la razón, está bien, no es tu novio y se comenta’, pero nosotros no inventamos” contó.

Por su parte, Flor Rubio reveló que testigos del lugar, contaron que Belinda presentó a Gonzalo Hevia como su novio, razón por la cual confirmaron el romance: “Vieron cómo Belinda lo presentó como su novio, por eso nos atrevimos”.

Recordemos que fue la propia cantante, quien descartó estar en una relación con Gonzalo Hevia, esto por medio de sus historias de Instagram, compartiendo una fotografía de un muñeco ‘Chuky’.

¿Cuántas parejas ha tenido Belinda?

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la cantante Belinda ha logrado conquistar el corazón de reconocidas figuras del entretenimiento, desde cantantes, hasta deportistas.

Entre sus romances más conocidos se encuentran Christian Nodal, Giovani Dos Santos, Lupillo Rivera y Ben Talei Christopher Uckerman, Pepe Díaz, Criss Angel, entre otros.

Sin embargo, el romance más polémico y conocido de Belinda, ha sido con Christian Nodal, con quién tenía planes de llegar al altar.

