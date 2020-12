Belinda estrena nuevo look y Christian Nodal se burla descaradamente

Belinda se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales gracias al nuevo look que ha adoptado para despedir al 2020, mismo que ha presumido en su cuenta de Instagram y que le ha costado burlas por parte de Christian Nodal, su novio.

Conocida por los diferentes estilos que ha adoptado a lo largo de su carrera, Belinda ha querido iniciar un nuevo año con un radical cambio de look, razón por la cual se puso en manos de los expertos para que le trenzaran todo su cabello y luzca como una verdadera chola.

Belinda ha demostrado ser bastante versatil en lo que a looks respecta.

La actriz y cantante compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías donde presumía su renovada imagen, misma que fascinó a todos sus fieles fanáticos. De igual forma, en sus historias se pudo ver todo el proceso que realizó para obtener su nuevo look.

Todo parece indicar que este estilo le ha fascinado a Belinda, pues no es la primera vez que se deja ver como una chola, ya que en el video musical de ‘Amor a primera vista’ adoptó un look muy similar que la convirtió en la estrella de dicho clip.

Belinda y Christian Nodal protagonizan divertido video

Por otro lado, Christian Nodal dejó muy en claro que estaba fascinado con el nuevo look de su amada novia, pero eso no evito que se burlara de ella al usar sus trenzas como carretera y jugara con sus coches, detalle que no molestó en lo absoluto a la cantante.

El clip que muestra al intérprete de ‘Adiós Amor’ ha causado gran sensación entre sus fanáticos, quienes no han dudado en halagar la nueva imagen con la que Belinda recibirá el 2021, pero sobre todo por la excelente relación de pareja que existe entre ellos.

