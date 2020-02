Belinda es una CHULADA como María de “Hoy no me puedo levantar”

La cantante mexicana Belinda quien no hace mucho cumplió 20 años de carrera artística, ha mostrado su caracterización como uno de los personajes más icónicos que representará en su carrera artística en el musical “Hoy no me puedo levantar”.

Belinda, que agradeció a todos sus fanáticos con un emotivo mensaje que publicó en las Stories de su cuenta oficial de Instagram y también ha adjuntado algunas imágenes de sus primeros años en el escenario donde siempre ha destacado por su increíble talento, ahora ha mostrado la imagen de su nuevo personaje.

El nuevo aspecto de Belinda

Resulta que Belinda ha dado a conocer por medio de su cuenta oficial de Instagram cómo lucirá con el maquillaje de María, su personaje en la obra “Hoy no me puedo levantar”, que ya ha está en marcha.

Hay que destacar que María es su personaje protagónico en la obra de teatro musical “Hoy no me puedo levantar”, la cual se estrenó en Ciudad de México en la noche del pasado viernes 31 de enero de 2020 y del que ahora ha revelado el aspecto que lucirá como parte de esa obra musical.

“Hoy no me puedo levantar” debutó en el Centro Cultural Teatro II y previo a ello, Belinda compartió en sus redes sociales una imagen del momento en que se maquilla para ser María en dicha puesta en escena, en donde interpretará a una bailarina de flamenco y junto con el también cantante Yahír, esperan conseguir la aceptación del público mexicano con sus respectivos trabajos.

Con un mensaje a sus fans Belinda le da mucha importancia a su reciente proyecto musical, que sin duda es de los mejores que ha tenido durante su carrera: “A partir de hoy soy María, uno de los personajes más importantes en mi carrera, es la primera vez que hago teatro y no les miento, ha sido un gran reto para mí en todos los sentidos".

TE PUEDE INTERESAR: Belinda: ¿Se burla de los asiáticos en Instagram? ¡Todo con tremendo escote!

Con anterioridad Belinda confesó en Instagram que cuando le ofrecieron trabajar en dicho proyecto sintió miedo, pero en el día del estreno se siente muy segura y confiada, sobre todo, ya que “Hoy no me puedo levantar” es una obra que está inspirada en los años ochenta y evoca a las canciones de Mecano, grupo originario de España.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.