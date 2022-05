¿Belinda es interesada? Christian Nodal la exhibe pidiéndole dinero

El joven cantante causó controversia al filtrar parte de la conversación que sostuvo con su ex prometida.

Todo parece indicar que Christian Nodal ya comenzó a hartarse de las críticas que recibe a diario desde que anunció el fin de su romance y compromiso con Belinda. A estos ataques se le han sumado los de su ex suegra, pues algunos cibernautas aseguran que ella ha lanzado fuertes indirectas en su contra a través de Instagram.

La última de ellas presuntamente acusa al cantante de querer aprovecharse de la fama de su hija, o al menos es lo que más de uno entendió con el siguiente mensaje: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

El cantante pide a los familiares de su ex novia que lo dejen en paz.

No obstante, la señora Belinda Schüll Moreno no se esperaba que el intérprete de ‘Adiós Amor’ se atribuyera el mensaje y le respondiera pidiendo que lo deje en paz. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida”, señaló Nodal.

Otro detalle que llamó la atención es que el cantante filtró un fragmento de la conversación que sostuvo con su ex novia el 4 de febrero, fecha en la que podría haber terminado su relación debido a los mensajes que ella le envía. En dicho chat vemos a la cantante pedirle dinero para que ella y su familia pudieran arreglarse los dientes.

Mamá de Belinda lo ataca en Instagram

La madre de la cantante ha hecho y reaccionado a polémicos comentarios en Instagram que podrían interpretarse como indirectas al ex prometido de su hija.

Este escándalo, el cual refuerza los rumores del derroche del dinero del cantante por parte de ella, llega días después de que la madre de Belinda reaccionara a un comentario realizado por una cibernauta en un publicación de Instagram, en donde su ex yerno era llamado “naco”.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, escribió una usuaria a lo que Belinda Schüll Moreno respondió con emojis de aplausos. Su respuesta no fue bien vista por los cibernautas, quienes aseguran que debe mantenerse al margen de la polémica para no perjudicar a su hija.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Belinda?

La noticia tomó por sorpresa a sus fans, quienes esperaban con ansias la boda.

Fue en febrero del 2020 cuando La Verdad Noticias mencionó que Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su romance de año y medio, esto a pesar de que ya se encontraban comprometidos. Pese a que no se revelaron los motivos que los orillaron a tomar dicha decisión, rumores aseguran que hubo infidelidades y excesos.

