Belinda es criticada de OPORTUNISTA ¿Se prostituye para no saldar sus deudas?

La cantante Belinda es una belleza en todo sentido, pues se le ha visto utilizar bikinis muy pequeños, vestidos largos, escotes pronunciados y muchas otras prendas con las que ha deleitado a su audiencia en redes sociales.

A pesar de que Belinda es una de las chicas de la música con mucha popularidad, gracias a sus éxitos en las plataformas musicales y de que también ha formado parte de proyecto de moda, ahora una fuerte polémica está manchando su imagen pública

¿Quiénes acusan a Belinda?

Resulta que la famosa estrella pop, Belinda, quien había estado hace algunos días presumiéndose con una falda transparente en los Emiratos Árabes, fue exhibida por músicos, productores y empresarios debido a que estas personas afirman que no les ha terminado de pagar, por lo que mantiene grandes deudas con estos personajes.

Fueron los conductores del programa de Chisme No Like que dieron a conocer en una de sus emisiones revelaron que Belinda estaría siendo exhibida en redes sociales por no pagar sus deudas, por lo que dichas personas armaron una lista 'negra' de famosos o empresas que no pagan y Belinda estaría ocupando el tercer lugar de ella, quedando como toda una deudora.

Tal parece que después de que la mamá de Belinda le robara protagonismo en Dubai, ahora la famosa cantante habría sido incluida en el grupo que lleva el nombre de 'Casas productoras que no pagan o se tardan en Pagar'.

Hay que destacar que esta no es la primera vez que Belinda es exhibida por deudas, si se recuerda en 2011 fue acusada de morosa por el director y productor Julio Carlos Ramos, creando gran polémica en los principales medios de comunicación.

No queda duda que a pesar de tener más de 10 años de carrera con éxitos musicales y en televisión, Belinda aún tiene mucho qué experimentar del medio artístico, ya que se anunció que por primera vez estará en una producción de teatro musical y tendrá la oportunidad de besarse con otra mujer sobre el escenario.

