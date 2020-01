Belinda es opacada por primera vez con la belleza de una actriz mexicana

La cantante española Belinda de 30 años de edad sin duda siempre ha sido reconocida por poseer uno de los rostros más bellos del espectáculo. Además de que gracias a algunos arreglos estéticos y de una vida healthy, la intérprete de “Bella traición” también tiene uno de los cuerpos más sexys de la farándula.

Sin embargo, en esta ocasión Beli no fue la estrella más destacada del lugar, ya que increíblemente su belleza fue opacada por una mujer aún más hermosa que ella, o por lo menos así lo consideraron los fans. Se trata de la joven actriz mexicana Renata Notni, quien posó junto a la cantante Belinda para promocionar la nueva línea de maquillaje que lanzará al mercado próximamente Beli.

Renata Notni es una modelo y actriz de 25 años, proveniente de Cuernavaca, Morelos. Ha participado en distintas novelas desde su adolescencia, y actualmente posee una belleza inigualable, tanto que ha opacado a Belinda para esta nueva campaña cosmética.

"Primera vez que me opacan a mi Beli", "Las dos se ven muy hermosas", "Renata sí que opacó a Belinda", "Notni 100 veces mejor", "Dos hermosas mujeres","Mucho más guapa Renata", "Belinda creo que no te fue tan bien en estas fotos, esa morena hermosa te opacó literal y eso que eres muy guapa", fueron algunos de los miles de comentarios que escribieron los fans en la cuenta de instagram donde se publicó la foto de las dos artistas.

BELINDA TENDRÁ SU MARCA DE MAQUILLAJE

A pesar de la comparativa, Belinda no se “enojó” tanto con el público como cuando fue comparada con la cantante y actriz Danna Paola, donde Beli afirmó que ella no es la que canta “Mundo de Caramelo”, reacción que demostró lo ofendida que se sintió al ser confundida con Danna. No obstante, la sesión de fotos que hizo a lado de la bella Renata Notni fue para el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje.

Belinda incursionará como empresaria en este 2020 muy al estilo Kylie Jenner (‘Kylie Cosmetics’) y Rihanna (‘Fenty Beauty’), la marca de productos de belleza que sacará al mercado Belinda es “Tharaa Cosmetics”, y aunque aún no se sabe cuáles serán los productos que lanzará, podremos conocer toda la colección durante febrero de este año.