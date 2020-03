Belinda en pose TORCIDITA la confunden con la pata de un piano ¡Qué oso!

La famosa cantante Belinda, quien es toda una celebridad de la música y de la moda, en esta ocasión ha sido blanco de algunas critica, tras posar elegantemente junto a un exquisito piano de lujo.

No queda duda de que Instagram Belinda es la nueva tendencia, pues hasta el momento ha logrado sumar más de 9 millones de seguidores, ya que la cantante se ha vuelto muy activa en las redes sociales tras el estreno de la puesta en escena "Hoy no me puedo levantar".

Hay que recordar que Belinda ha sido protagonista de las atrevidas fotografías que comparte en las redes sociales, pues la artista luce muy hermosa a sus 30 años de edad, logrando enamorar a sus fans con su espectacular figura.

Pero tal parece que no siempre se lleva los aplausos de sus fans, pues no falta quien la critique por algo que siempre la ha rodeado, los rumores de se extrema delgadez, ese es el caso en esta ocasión en donde Belinda fue el blanco de fuertes críticas, luego de que posó junto a un piano.

Belinda en su pose frente al piano

Resulta que Belinda recientemente publicó una imagen en donde aparece como algunos internautas han descrito “Torcidita”, con un elegante vestido de un escote en la pierna que no le bastó para aplacar a sus críticos, ya que muchos han comentado que en dicha pose se confunde con otra de las patas del elegante piano.

Tal parece que la cantante Belinda vuelve a estar acechada por los rumores que aseguran que tiene problemas alimenticios, pues no solo los medios de comunicación mexicanos creen que la cantante sufre anorexia, sino también muchos de los internautas de las redes sociales.

Cabe destacar que en varias ocasiones Belinda ha confesado que le encantan los postres y que no entiende de dónde han surgido los rumores sobre una posible anorexia.