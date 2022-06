¿Belinda dolida por Nodal? así fue captada pasada de copas en España

Así fue captada "Beli" pasada de copas en España

Luego de que Belinda se mantuviera al margen de todo el tipo de escándalos contra Cristian nodal, la cantante fue captada ahogando sus penas con alcohol y cantándole a un amor despechado.

Desde hace varios meses y tras su ruptura con el cantante, la intérprete de Sapito se había refugiado en la madre patria, dónde por compromisos laborales decidió vivir.

Tras finalizar las grabaciones y promoción de la serie "Bienvenidos a Edén", la también actriz habría decidido mudarse un tiempo a España dónde finalmente fue captada un poco pasada de copas.

Como pocas veces habíamos visto a Beli, la cantante fue captada cantando el tema "Como quien pierde una estrella" de Alejandro Fernández, y según los internautas fue con dedicatoria a Nodal

El video en cuestión fue difundido por el sitio de Chisme no like, dónde asegura que Fuentes cercanas confirmaron que Beli se encontraba pasada de copas y que el tema en específico iba dedicado a Cristian.

"Ahora no puede cantar por qué todo es para Nodal", "Me encantooo!! Pero que va a ser para ese tipo qjajja ahora se va a creer que es para él", "Osea ella ya no puedo cantar porque todo va ser dirigido Nodal por favor", se lee en algunos comentarios.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

Mucho se dijo sobre la ruptura entre los cantantes, sin embargo debido a los recientes escándalos se puede decir que el amor se terminó debido al dinero.

Luego de que Nodal expusiera a Beli como una pedidora de lana, los medios de comunicación tomaron dichas declaraciones cómo el motivo verdadero de su separación.

Caber resaltar que ni Belinda ni su familia han dado declaración alguna sobre las recientes polémicas en las que se vieron involucradas, mismas que ocuparon las primeras planas de las noticias de la farándula, tal como en La Verdad Noticias te informamos.

