Belinda dice que no necesita novio para tener lujos y así responde Lupillo Rivera

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Belinda aseguró en una reciente transmisión en vivo desde Instagram que no necesita tener novio para poder darse una lujosa vida, lo cual fue interpretado por muchos como una indirecta a Christian Nodal.

“Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, ¡de nadie! Porque solitas podemos lograr las cosas, eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera”, dijo la actriz y cantante a sus seguidores de Instagram.

Tal y como se esperaba, sus declaraciones no demoraron en hacerse viral por todas las redes sociales, desatando un gran debate entre los cibernautas. Ahora, es Lupillo Rivera quien opina al respecto del tema en su más reciente visita al programa Hoy de Televisa.

Tras su mediática ruptura con Christian Nodal, la cantante ha buscado defenderse de quienes la acusan de ser una mujer interesada.

Pese a que no quiso hablar al respecto del audio como tal, “El Toro del Corrido” aseguró que son falsos los rumores que dicen que él le daba dinero a Belinda cuando eran novios: “Nunca estuve en esa posición, la verdad, para mí siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”.

No obstante, él dejó en claro que nunca hablará mal de sus ex parejas y que fue muy feliz durante el tiempo que se relacionó sentimentalmente con la intérprete de ‘El Sapito’: “Lo que puedo comentar es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continuó por su lado. Más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles”.

Lupillo Rivera apuesta por consentir a la mujer

Por otro lado, el cantante celebró que Belinda dejara en claro que no necesita a un novio para tener lujos. No obstante, él considera que este motivo no debe de ser un pretexto para que los hombres dejen de consentir a sus parejas y seguir dándoles su apoyo incondicional.

“Todas las mujeres pueden trabajar, todas las mujeres pueden ser empoderadas, pero yo creo que a la mujer siempre le falta ese ‘mi amor, aquí estoy para lo que se te ofrezca, si estás cansada, mi amor, yo aquí estoy para sobarte los pies, para darte un abrazo’ y hasta ahí. Y que ella siga chambeando al 100%”, declaró Lupillo Rivera.

¿Cuál es la pareja actual de Belinda?

Además de su belleza y talento, la actriz y cantante es conocida por tener un amplio historial amoroso.

Belinda se encuentra soltera desde que terminó su romance con Christian Nodal, quien se suma a su larga lista de ex amores, en la cual figuran los nombres de Christopher Uckermann, Pepe Díaz, Giovanni Dos Santos, Mario Domm, Criss Angel y Lupillo Rivera.

