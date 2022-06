Belinda despeinada y sexy baila en Tiktok su nueva canción

Belinda es una bella cantante nacionalizada mexicana y de orígenes españoles que recientemente utilizó la plataforma de TikTok para conquistar a sus fans con un baile en donde promociona su nueva colaboración musical.

Es por eso que recientemente Belinda vuelve a ser tendencia y está vez no solo por los múltiples proyectos que tiene la artista, sino porque al lado de Ana Mena, estrenó un nuevo sencillo musical llamado “Las 12”.

Esta nueva colaboración va más allá de las grandes expectativas de los fans de ambas cantantes por escuchar la canción, también llamaron la atención los sexys looks que estas talentosas mujeres portaron, en especial la talentosa cantante Belinda.

Nueva colaboración de Belinda

No queda duda de que Belinda es un ícono de la moda, pues siempre sorprende a sus fans y seguidores con sus múltiples looks, muchos de los cuales se comprenden de prendas de alta costura y por ello es que cuando estrena una nueva canción, no solo su talento destaca, también su belleza y estilo únicos.

Pero no hay que olvidarse de la sensual Ana Mena, que es una chica que continúa abriéndose paso en el mundo de la música y poco a poco nos ha demostrado que, con su carisma y sensualidad, siempre está al tanto de las tendencias de moda.

Belinda baila en Tiktok

Entre otros detalles donde destaca la bella Belinda, se encuentra un video que recientemente acaba de publicar y en donde aparece un poco despeinada sin perder ese toque sexy que la distingue.

Tal parece que el video forma parte de la promoción de su nueva colaboración muiscal y es que en el la cantante deslumbra con un atuendo totalmente en blanco, un gorro del mismo color y un maquillaje natural.

Cabe destacar que en el fondo del video se aprecia la canción “Las 12” con Ana Mena, mientras ella tararea y baila seximente para todos sus seguidores de Tiktok, quienes han reaccionado casi 50 mil veces.

