Belinda da SEÑALES de estar enamorada ¿Quién es el afortunado ahora?

Belinda es una hermosa cantante y actriz que se ha sabido posicionar como una de las celebridades más destacadas de México y que recientemente compartió algunos videos por medio de sus historias en Instagram en donde ha sorprendido a sus fans.

Tal parece que la Belinda, quien siempre resalta por su exquisita belleza, naturalidad y carácter bastante fuerte, ahora se mostró un tanto vulnerable al compartir una serenata en su cuenta de Instagram, lo que comenzó a desatar algunas especulaciones.

Hay que recordar que hace unos días la intérprete de "Déjate llevar" compartió un fuerte mensaje debido al coronavirus y las medidas que no se están tomando por parte de los mexicanos haciendo un gran énfasis en que debemos cuidarnos y cuidar a quienes están a nuestro alrededor.

Por eso Belinda ha dado a conocer un lado que muy pocas personas conocían hasta el día de ayer, Belinda dejó claro que pese a que es una persona bastante cerrada y apartada también es un ser humano que siente y que sufre como cualquier otro.

¿Belinda está enamorada?

Resulta que hace algunas horas que se pueden apreciar mediante los videos de las historias de Instagram, en donde aparece cantando de manera apasionada, pero aunque muchos a primera vista creer que le canta a una persona están equivocados.

Y es que Belinda se ha mostrado conmovida con todo lo que está sucediendo y por ello, la serenata se la está dando a la luna, cantándole uno de los éxitos del grupo Español Mecano "Hijo de la luna".

Hay que destacar que por el momento no se sabe si la guapa cantante y modelo Belinda se encuentra saliendo con alguien la posibilidad de tener a algún galán no se descarta pues es una mujer verdaderamente hermosa y por ahora se espera que su familia no salga afectada y que ella como las demás personas se cuiden y protejan a las personas más vulnerables con el objetivo de que este coronavirus detenga los contagios.