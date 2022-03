Belinda consuela a Danna Paola tras la muerte de su abuelita por COVID-19

Una vez más se demuestra que entre ambas artistas no existe una rivalidad como tal.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace algunos días que Doña Chelo, la abuelita de Danna Paola, murió por complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. Ante tal lamentable situación, fans y amigos de la cantante le enviaron mensajes de consuelo a través de las redes sociales, pero el que destacó más fue el de Belinda.

Recordemos que la intérprete de ‘Sodio’ se encargó de dar la noticia por medio de un emotivo texto, el cual llegó acompañado de una serie de fotografías que muestran la excelente relación que tenía con su abuela, quien lucía realmente hermosa en su juventud.

La abuela de la actriz y cantante falleció por complicaciones de su contagio por COVID-19.

“Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia… Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día, apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz y me duele el alma despedirte”, se lee en el emotivo mensaje que la estrella de Élite le dedicó en Instagram.

Fans aplauden mensaje de Beli

La intérprete de 'Boba Niña Nice' le dio el pésame a su colega musical.

Tal y como te mencionamos al principio, el anuncio de Danna Paola, quien acaba de lanzar un cover de RBD junto a Moderatto, no pasó desapercibido para sus fans, quienes no dudaron en enviarle sus condolencias. A esta ola de apoyo se le sumó la ex prometida de Nodal, quien le dio un emotivo consejo, el cual conmovió a más de uno.

“En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida de tu abuelita. En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón. Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires al cielo, la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida”, fue el mensaje escrito por Belinda.

¿Qué paso entre Belinda y Danna Paola?

Por muchos años se ha especulado que existe una gran rivalidad entre ambas.

Existen fuertes rumores de una rivalidad entre Belinda y Danna Paola por cuestiones de ego y la similitud entre sus respectivas carreras artísticas, misma que aseguran fue creciendo con el paso de los años. Sin embargo, debes de saber que ellas pusieron alto a esos rumores al posar juntas en los Spotify Awards 2020.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales