Belinda confirma que tuvo Covid-19, pero ¿qué pasó con Christian Nodal?

Durante las últimas horas, Belinda confirmó que dio positivo a Covid-19 y por esa razón no ha podido acudir a recibir la vacuna. Sin embargo, los fans de la cantante se preguntan qué ha pasado con Christian Nodal.

Durante una entrevista hecha por el diario Reforma, la intérprete mexicana fue cuestionada sobre si ya se había vacunado, a lo que respondió que no podía recibir la vacuna debido a que recientemente padeció coronavirus.

“Yo todavía me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid a mí, entonces todavía no puedo vacunarme”, respondió la intérprete de “Esa Boba Niña Nice” quien durante los últimos días ha estado más activa en redes sociales.

Belinda no dio detalles de su contagio

La cantante y actriz mexicana no dio más detalles sobre los síntomas que sufrió, “aunque dijo que ya estaba de salida”. Mientras que su prometido, Christian Nodal, también ha estado ausente de sus redes sociales, y aún no se sabe si también se contagió.

Si una pareja sabe cómo manifestar su amor por las mascotas es Belinda Y Nodal quienes ya suman varios peluditos a los que le dan mucho amor. Y con la llegada de Blu también lo demostraron en totalidad.

Así lo dieron a conocer ambos artistas a través de sus redes sociales, en las que pusieron un mensaje con muchísimo amor para el nuevo integrante. Belinda escribió en una de sus historias “Bluuuu bienvenido a la familia”.

¿Christian Nodal tiene Covid-19?

A pesar de que la pareja no se ha manifestado al repsecto, Nodal se presentó recientemente en León, Guanajuato, y de acuerdo con las medidas implementadas tanto por la feria como por el staff del propio sonorense dan a entender que está libre de un contagio.

Además, la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal fue la gran ausente en el festejo del cumpleaños 42 del papá del intérprete de "Adiós Amor", en donde se esperaba la presencia de la famosa pareja.

