Belinda con bikini de cierres presume lo que despreció Nodal

Belinda y Christian Nodal, fueron una de las relaciones más mediáticas del mundo del espectáculo siguen dando de qué hablar aún después de su separación hace tres meses, cada uno sorprendiendo a sus seguidores desde sus respectivas redes sociales.

Resulta que en esta ocasión Belinda encendió las redes sociales mostrándose en traje de baño de cierre y disfrutando de la playa, compartió en su cuenta oficial de Instagram las sensuales instantáneas.

Al parecer la bella cantante de pop se encontraba festejando el éxito de su serie "Bienvenidos a Edén" la cual estuvo entre las 10 más vistas de México y Perú, tan solo una hora después de haberse estrenado y que además fue aclamada por Estibaliz Bandiola, expareja de Nodal.

Belinda y la relación fallida con Nodal

Por su parte el mismo cantante Christian Nodal dio a conocer a través de una historia en Instagram, una torcedura en el tobillo izquierdo que sufrió durante su concierto del "Forajido tour" en la ciudad de Guatemala, donde tuvo que ser intervenido con férula en el tobillo, tras dar un mal paso en el escenario.

Hay que destacar que Nodal declaró para el programa "Despierta América" con la presentadora Francisca Lachapel que a pesar de la ruptura ellos se han mantenido en charlas.

"Pues charlas hemos tenido, pero es que no sé... Son cosas que van de la vida".

Además, no descartó la posibilidad de tener un reencuentro con la intérprete mexicana en algún futuro: "No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo... Nomás lo que diga la vida, ¿Me entiendes?", sentenció Nodal, quien continuará en presentaciones de su "Forajido tour" por centroamérica.

Belinda estrena serie

La cantante mexicana forma parte de la nueva trama de Netflix “Bienvenidos a Edén”, serie española creada por los cineastas Joaquín Górriz y Guillermo López Sánchez.

Al igual que “Élite”, la serie tendrá como argumento principal los problemas juveniles con tintes de thriller, donde Zoa (Amaia Aberasturi) y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta.

Cabe destacar que lo que comienza siendo un viaje excitante en la serie en donde participa la cantante Belinda, pronto se transformará. Daniel Benmayor y Menna Fité dirigen esta nueva producción encabezada por los actores Begoña Vargas, Belinda, Sergio Momo, Amaia Salamanca, Losa Rodríguez y Dariam Coco.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.