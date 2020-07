Belinda con TRANSPARENTE vestido luce sus bellas piernas ¡Es un encanto!

Belinda sigue conquistando las redes sociales con su belleza única, es por eso que recientemente concedió una exclusiva entrevista al medio Mui, en donde fue fotografiada y se revela tan atractiva como siempre, ofreciendo su respaldo a la masificación de los principios del feminismo entre las mujeres.

Hay que recordar que Belinda es una artista mexicana nacida en España y que ha sido esta semana objeto de controversia, por la selección del vestuario que lució en un vídeo de su cuenta de Instagram, donde canta el tema Vivir y luce unas botas altas, capa, top y shorts.

El vestido transparente de Belinda

Belinda posa con blusa feminista

Tal parece que otros de los outfits de Belinda esta semana concitó mayores apoyos y sin duda luce aún mejor, más madura y destacando sus ojazos claros y cabello suelto, luciendo un vestido negro corto con transparencias, una selección afortunada que destaca a Belinda como una de las estrellas más hermosas de toda Hispanoamérica.

Es en ese sentido que la radiante Belinda aparece para su fanaticada en un par de fotografías en blanco y negro en la que luce un outfit más urbano con ciertas influencias étnicas, representadas por un sombrero de aires ibéricos y una falda oscura con transparencias.

Y no es para menos que la cantantese robara los suspiros, pues el punto de atracción de su selección de vestuario lo constituye una camiseta con la leyenda “Todas deberíamos ser feministas” (We should all be feminists), que representa una declaración.

Belinda muestra sus piernas con vestido transparente

Belinda y su estilo en la moda

Belinda es una de las figuras más importantes de la actualidad en el mundo del espectáculo, pues la cantante se encuentra en la cima de su carrera musical, y ahora es coach del reality La Voz; sin embargo, además de su gran talento, la intérprete de "Amor a primera vista" es reconocida por su belleza y por el increíble estilo que la caracteriza.

Cabe recordar que no hace mucho Belinda volvió a dar de qué hablar pues, durante una presentación de su canción "Litost" en La Voz, la cantante lució un hermoso y lujoso vestido Dolce & Gabbana que resaltaba su belleza; sin embargo, los usuarios en redes sociales se percataron que el genial atuendo ya había sido usado por Belinda hace 6 años, y rápidamente surgieron miles de comentarios sobre como lucía antes y como se ve ahora.