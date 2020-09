Belinda con ENLOQUECEDORA minicinturita presume atrevido vestido de brillantes

Belinda es una de las celebridades femeninas más destacadas en el mundo de la moda, pues gracias a su belleza y elegancia ha logrado ser la promotora de grandes marcas de reconocimiento internacional.

Hay que destacar que como juez en la última edición de La Voz México, Belinda demostró su gran profesionalismo y experiencia como cantante, así como su fanatismo por la moda y la belleza.

No queda duda de que en cada una de sus apariciones, la cantante mexicana dio de qué hablar, y si no era porque usó un look atrevido (como aquel naked dress) era porque su makeup estaba de impacto o porque oficializó su relación con Christian Nodal.

La mini cinturita de Belinda

Es por eso que para el final del programa, la intérprete de Dopamina, no se iba a quedar atrás, pues se robó las miradas en un mini vestido strapless que resaltaba sus curvas y que estaba repleto de piedras de colores y tamaños en tonos plateados, perla y azules que según su publicación era la inspiración del hielo.

Pero eso no fue todo lo novedoso, pues lo que verdaderamente capturó la atención de los televidentes fueron las joyas con las que complementó su look y deslumbraron al igual que su estilizado cuerpo.

Tal parece que Belinda, en esta ocasión le dio un toque a un más brillante a su outfit con piezas la línea de alta joyería de Tous, ya que usó un collar de flores con con brillantes blancos y gemas de colores que tenía el icónico oso de la firma en el centro y con unos aretes largos a juego.

Cabe destacar que Belinda, también complementó su look con un beauty look de glitter, pues llevó el pelo peinado hacía atrás en un wet look y adornó su melena y cejas con brillos plateados; además, usó sombras en tonos nude y labios del mismo color.

¿Te gustó el look que usó Belinda en la final de La Voz México?