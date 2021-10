Belinda comparte en Instagram un momento muy íntimo entre sus padres

Belinda se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por su noviazgo con el cantante Christian Nodal, sino por reflexionar sobre el amor real y compartir un íntimo momento de sus padres, el cual fue captado por la cámara de su teléfono celular.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante publicó un video que muestra al señor Ignacio Peregrín Gutiérrez y la señora Belinda Schüll Moreno bailando al ritmo de la música en lo que fue la fiesta que le organizaron a su madre para celebrar su cumpleaños este pasado viernes 22 de octubre.

Sin embargo, el detalle que cautivó a los fanáticos es que los señores demostraron ser muy poco hábiles para el baile, lo cual a ellos no les importó en lo absoluto. Otro punto que llamó la atención es que entre los dos existe una buena relación, lo cual inspiró a la intérprete de ‘Bella Traición’ a compartir una emotiva reflexión sobre el amor real.

El amor real, según la cantante

La cantante reveló que aprendió el verdadero significado del amor gracias a sus padres.

Tal y como te mencionamos anteriormente, la hoy prometida de Christian Nodal decidió compartir este íntimo momento de sus padres con todos sus fanáticos, además de dedicarle un emotivo texto donde reflexiona sobre el significado del amor real desde su punto de vista.

“Quiero compartirles uno de los momentos más hermosos que he vivido, quisiera congelar el tiempo y tener a mis papás así siempre. Es la primera vez que los veo bailar así y cada vez que veo este video no puedo evitar que se me salgan las lágrimas”, se lee al inicio del texto.

Belinda asegura que sus padres han sido un verdadero ejemplo a seguir para ella y su hermano Nacho.

Al decir que el amor real no es como el de las películas, la cantante explica lo que ha aprendido: “El amor es luchar en las buenas y en las malas, es sacrificio, es pensar antes de hablar y herir a la otra persona, es paciente, es respetuoso, es sacar lo mejor de ti para compartirlo con la otra persona, no es efímero, no es volátil, es constante, no es obstinado”.

Finalmente, Belinda asegura que la relación de sus padres no ha sido perfecta, pero que ambos han sido el mejor ejemplo para ella y su hermano: “A veces es darle la razón a la otra persona aunque no la tenga enfrente de sus hijos (así es mi papa con mi mamá), así es el amor de mis papas ¡Los amo tanto! ¡Han sido el mejor ejemplo para nachito y para mi!”.

¿Cuándo es el matrimonio de Belinda y Nodal?

Nodeli, nombre con el que se le conoce a la pareja en redes sociales, se conocieron más a fondo en la edición 2020 de La Voz México.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, aún no hay una fecha programada para celebrar la boda de Belinda y Christian Nodal. Sin embargo, debes de saber que el cantante reveló en entrevista para el programa Ventaneando los verdaderos motivos por los qué no se ha casado con su prometida.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales