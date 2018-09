Belinda asegura que no será deportada

Después de circular en diversos medios nacionales que la cantante Belinda podría ser deportada a su natal España por inmiscuirse en asuntos electorales en las pasadas elecciones en donde apoyó al hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dio sus primeras declaraciones.

"Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto.

Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana", dice la cantante que apoyó fervientemente al presidente electo AMLO.

Belinda con AMLO

En continuidad y en un hilo de esta red social, continuó. "Cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia. Quienes ya los concluyeron porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos queremos un México mejor", comentó la actualmente española.

Este hecho hizo mucho ruido en días anteriores ya que en su calidad de extranjera la cantante Belinda y con base en el artículo 33 de la Constitución Mexicana, los medios habían asegurado que la cantante podría ser repatriada, esto después de apoyar incansablemente al hoy presidente electo durante el último mes de la campaña electoral nacional.

Belinda incluso fue quien cerró la campaña de AMLO