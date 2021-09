Belinda arremete contra quienes critican su relación

Una de las cantantes más populares que hay en México es Belinda, quien con el paso de los años ha sabido ganarse un espacio en la industria, no solo como actriz, cantante y también como modelo, sino también como una de las personalidades con un romance popular.

Y es que después de que hace poco más de un año confirmara su noviazgo con Christian Nodal han habido muchas críticas, desde quienes le criticaban que era solo por publicidad, hasta quienes verdaderamente la apoyan.

En ese sentido, la cantante que recientemente fue acusada de ratera por presuntamente robar joyería no se ha limitado en responder a comentarios negativos sobre su romance.

La cantante no dudó en defender a su futuro marido

Fue durante una entrevista con la revista Caras que la cantante decidió ignorar todas las críticas que ha recibido por su relación con el intérprete de regional mexicano, y también por su trabajo artístico.

Además la interprete mexico-española señaló que las criticas solo la orillan a ser más cuidadosa para no ventilar algunos asuntos de su vida privada.

“No me importa lo que digan de mí, mientras yo me sienta cómoda y me sienta feliz (…) comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedarmela para mí”, subrayó la famosa.