Belinda arma tremendo escándalo contra Aeroméxico y la humillan con su respuesta (FOTO)

Belinda se encuentra en medio de la polémica desde el año pasado, pues tras su participación en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, se enfrentó a muchos conflictos como su posible deportación por intervenir en asuntos políticos, aunque al final todo quedo en rumores.

Ahora la famosa cantante se encuentra de nuevo envuelta en el escandalo tras su pelea con una famosa aerolínea.

La bella interprete protagonizó un gran escándalo en un aeropuerto, ya que al parecer su vuelo se retrasó por 5 horas y nadie le resolvió el problema, por lo que como cualquier joven inconforme, la cantante se quejó a través de sus redes sociales para informarle del suceso a todos sus fans.

Te puede interesar: Celia Lora reta la censura de Instagram con tremendo desnudo (FOTO)

“El peor trato que he recibido en mi vida Aeromexico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo 5 horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada… una vergüenza”.