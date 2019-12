Belinda agarró a cachetadas al Escorpión Dorado ¡por “mano larga”!

La cantante Belinda sorprendió al youtuber Escorpión Dorado con unas cuantas cachetadas luego de que el youtuber intentó pasarse de “mano larga” con la artista mientras grababan un video en colaboración. Aunque al parecer al conductor pareció no importarle esto, ya que dijo estar “excitado” después de recibir las cachetadas.

Este video de Youtube pertenece a una serie de producciones similares a las de “Carpool karaoke” del programa de televisión “The Late Late Show con James Corden”. Sin embargo, en los videos del “Golden Escorpion”, él le da su estilo, les hace preguntas a sus invitados además de ponerlos a cantar diversos géneros musicales mientras el youtuber conduce el vehículo por las calles.

Pero en esta ocasión quien tomó el volante fue la cantante Belinda, quien afirmó no ser tan buena conductora por lo que mantuvo en alerta en casi todo momento al youtuber y su equipo de grabación. Aunque eso no fue impedimento para que el Escorpión Dorado no intentara sobrepasarse con la también actriz.

Y es que en más de una ocasión le agarraba la mano, le decía piropos muy subidos de tono y hacía que ella lo tocara. Aunque esto parecía no molestarle tanto a Belinda ya que todo estaba ocurriendo en un ambiente de diversión. Incluso fue el mismo Escorpión Dorado quien permite que la intérprete de “Bella traición” le de las cachetadas; momento que aunque se mira que sufre, al mismo tiempo lo goza.

BELINDA NO ES TAN “DULCE”

Al contrario de lo que cualquiera pensaría de Belinda, ella demostró que en cuanto a géneros musicales no es tan “dulce” como muchos pensarían. Ya que entre los grupos musicales que afirmó son los que más escucha estaban los raperos Cartel de Santa y la banda de rap metal Limp Bizkit. Aunque también hicieron que cantara un fragmento de su éxito “El Sapito” el cual ella ha dicho en más de una ocasión que no le gusta cantar en público.

